Глава Госдепа назвал условия переговоров с Россией о взаимных интересах
Блинкен напомнил о готовности Белого дома вводить новые санкции, если администрации США не понравятся действия РФ.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой, если не будет "эскалации" с её стороны. Он напомнил о словах президента Джо Байдена, который предупреждал о готовности США ввести новые санкции в случае неправильного, с точки зрения Белого дома, поведения России.
"Он также сказал: смотрите, мы бы предпочли более стабильные, предсказуемые отношения, но это в конечном счёте зависит от господина Путина", — сказал Блинкен в интервью CNN.
Поясняя свои слова, глава Госдепа отметил, что, если Кремль "решит не заниматься эскалацией", Вашингтон и Москва "могут работать вместе по вопросам общих интересов". В пример он привёл тему стратегической стабильности, СНВ-3 и отметил, что "можно больше сделать в этой области".
Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул Москву и посол США Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.
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