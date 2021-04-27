Глава Госдепа назвал условия переговоров с Россией о взаимных интересах

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой, если не будет "эскалации" с её стороны. Он напомнил о словах президента Джо Байдена, который предупреждал о готовности США ввести новые санкции в случае неправильного, с точки зрения Белого дома, поведения России.

"Он также сказал: смотрите, мы бы предпочли более стабильные, предсказуемые отношения, но это в конечном счёте зависит от господина Путина", — сказал Блинкен в интервью CNN.

Поясняя свои слова, глава Госдепа отметил, что, если Кремль "решит не заниматься эскалацией", Вашингтон и Москва "могут работать вместе по вопросам общих интересов". В пример он привёл тему стратегической стабильности, СНВ-3 и отметил, что "можно больше сделать в этой области".

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