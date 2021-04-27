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Глава Госдепа назвал условия переговоров с Россией о взаимных интересах

Блинкен напомнил о готовности Белого дома вводить новые санкции, если администрации США не понравятся действия РФ.

27 апреля 2021, 21:41
<p>Фото © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51142050657/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Фото © flickr/statephotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой, если не будет "эскалации" с её стороны. Он напомнил о словах президента Джо Байдена, который предупреждал о готовности США ввести новые санкции в случае неправильного, с точки зрения Белого дома, поведения России.

"Он также сказал: смотрите, мы бы предпочли более стабильные, предсказуемые отношения, но это в конечном счёте зависит от господина Путина", — сказал Блинкен в интервью CNN.

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Поясняя свои слова, глава Госдепа отметил, что, если Кремль "решит не заниматься эскалацией", Вашингтон и Москва "могут работать вместе по вопросам общих интересов". В пример он привёл тему стратегической стабильности, СНВ-3 и отметил, что "можно больше сделать в этой области".

Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул Москву и посол США Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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