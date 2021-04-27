"Реал" сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
В Мадриде состоялся первый полуфинальный матч, правда, вся интрига перенеслась на ответную встречу в Лондоне.
Фото © ФК "Реал"
Мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 1:1. Первой счёт открыла английская команда благодаря голу Кристиана Пулишича, у испанского клуба отличился Карим Бензема.
Всё решится в ответной встрече, которая состоится 5 мая в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
Отметим, что завтра свой полуфинальный матч проведут ПСЖ и "Манчестер Сити". Игра начнётся в 22:00 (мск).
Лига чемпионов. Полуфинал
Первый матч
"Реал" – "Челси" — 1:1
Голы: Пулишич 14' (0:1), Бензема 29' (1:1)
Выбор редакции
Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе
Последние битвы перед Стамбулом: в Лиге чемпионов стартуют огненные полуфиналы
Беглов рассказал Путину о подготовке спортивной инфраструктуры для Евро-2020 в Петербурге
У россиянки забрали флаг РФ прямо во время игры на ЧМ по шашкам в Польше
"Две легенды": Разин показал себя и Пугачёву в 17-летнем возрасте
Комментариев: 0