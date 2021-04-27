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"Реал" сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

В Мадриде состоялся первый полуфинальный матч, правда, вся интрига перенеслась на ответную встречу в Лондоне.

27 апреля 2021, 20:51

Фото © ФК "Реал"

Мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 1:1. Первой счёт открыла английская команда благодаря голу Кристиана Пулишича, у испанского клуба отличился Карим Бензема.

Всё решится в ответной встрече, которая состоится 5 мая в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Отметим, что завтра свой полуфинальный матч проведут ПСЖ и "Манчестер Сити". Игра начнётся в 22:00 (мск).

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Лига чемпионов. Полуфинал

Первый матч

"Реал" – "Челси" — 1:1

Голы: Пулишич 14' (0:1), Бензема 29' (1:1)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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