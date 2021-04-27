Последняя русская надежда: чем удивит турнир PFL?

Одним из главных фаворитов на победу в Гран-при в весе до 77 кг значился Магомед Магомедкеримов. 31-летний дагестанец в общей сложности провёл в PFL восемь успешных поединков, став чемпионом лиги и обладателем чека на 1 млн долларов в сезоне-2018. Год спустя россиянин был крайне близок к повторению результата и к своему второму миллиону, но, дойдя до полуфинала, Магомед, увы, не смог продолжить выступление, получив травму в четвертьфинальном бою. В 2020 году PFL своих ивентов из-за пандемии не проводила. В нынешнем сезоне Магомедкеримов должен был стартовать с поединка против бразильца Жоао Зеферино, но, к сожалению, не смог получить визу в США и вынужден сняться с турнира.

Подобная участь постигла и другого россиянина Алексея Кунченко.

Экс-чемпион М-1 должен был дебютировать в Professional Fighters League схваткой с ветераном UFC, бойцом, который, по мнению экспертов и фанатов, дал самый жёсткий отпор в карьере Хабиба Нурмагомедова, — Глейсоном Тибау. Но, увы, увидеть в деле сибиряка с именитым бразильцем мы также не сможем.

Но всё равно в этом дивизионе мы увидим в клетке российский триколор. Опытнейший Николай Алексахин, успевший в 2019 году провести один поединок в PFL, начнёт битву в Гран-при со схватки с ветераном организации Садибу Си.

Темнокожий швед бьётся в лиге с 2018 года, заработав за этот период экзотичный рекорд 2-3-2. В числе его обидчиков значится выступающий под флагом Германии Абусупьян Магомедов.

Алексахин идёт на винстрике из семи поединков и, по идее, должен уверенно пройти шведский барьер. Николай, безусловно, гораздо техничнее и опытнее потомка викингов, но ключевым здесь станет вопрос, как на россиянине отразился простой длиной в 18 месяцев? Впрочем, и 34-летний Садибу Си сидел без боёв столько же — полтора года!

В отсутствие Магомедкеримова главным фаворитом нынешнего розыгрыша Гран-при PFL в полусреднем весе стал экс-претендент на пояс чемпиона UFC, экс-чемпион Bellator Рори Макдональд.

Звезда Красного Короля взошла 11 июля 2015 года. В тот жаркий вечер канадец наряду с тогдашним чемпионом UFC Робби Лоулером устроили самый кровавый матч века. В пятом раунде терпение Рори подошло к концу, была констатирована победа Лоулера техническим нокаутом. Однако, несмотря на поражение, Макдональд взлетел в среде фанатов до заоблачных высот, став отождествлением мужества и стойкости. Правда, эпичная битва против Робби стоила канадцу не только здоровья, но и в какой-то степени утраты веры в себя и ментальной силы. С того времени Красный Король стал регулярно проигрывать и выдавать достаточно скудные и блёклые выступления… Всё же это не помешало Рори стать чемпионом Bellator в 2018 году.

В Professional Fighters League Макдональд дебютирует схваткой против дебютанта, экс-бойца UFC и Bellator Кёртиса Миллендера. В лучшей лиге мира афроамериканец показал себя довольно неплохо, одолев таких именитых бойцов, как Тиаго Алвес, Макс Гриффин и Сияр Бахадурзада.

Несмотря на статус фаворита, Рори имеет все шансы повторить недавнюю судьбу звёздного новобранца лиги Энтони Петтиса, блёкло слившего свой дебют.

В полутяжёлом весе россиян неожиданно не оказалось. Дивизион, считавшийся самым русским, в этом году остался без завсегдатаев шоу в лице Бозигита Атаева, Рашида Юсупова и Михаила Мохнаткина…

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