Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов к олимпийскому сезону будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. О возможной работе Тутберидзе с парами ранее Лайф уже сообщал.