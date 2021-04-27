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Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

При этом их предыдущий тренер Максим Траньков продолжит работу с парой.

27 апреля 2021, 16:48
<p>Фото © Наталия Федосенко / ТАСС</p>

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов к олимпийскому сезону будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. О возможной работе Тутберидзе с парами ранее Лайф уже сообщал.

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Также отмечается, что Тарасова и Морозов продолжат представлять "Самбо-70", несмотря на то, что будут тренироваться в "Хрустальном".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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