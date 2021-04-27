В США анонсировали "откровенный разговор" с Россией

США и России предстоит "откровенный разговор" об ответных мерах Москвы на американские санкции. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Штатов.

"Мы пока пытаемся понять в точности, каковы их (России. — Прим. ред.) намерения. У нас будут очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами, и мы уже проводили их", — отметил он.

Отметим, что Вашингтон ранее ввёл в действие новые санкции против Москвы, РФ в свою очередь ответила контрмерами и предупредила о дальнейших возможных мерах в случае продолжения санкций.

"Мы не хотим эскалации, а хотим показать России, какую именно деятельность не хотим терпеть", — добавил представитель администрации Соединённых Штатов.

В целом, как он утверждает, США демонстрируют "долговременный" подход, в частности, к России и Афганистану.

"Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", — заявил представитель администрации, описывая первые 100 дней администрации президента Штатов Джо Байдена.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

16 апреля МИД РФ объявил ответные меры, среди них — высылка 10 американских дипломатов и рекомендация послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций (что он уже и сделал). Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если те продолжат идти по пути эскалации.

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