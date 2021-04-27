Лавров: Россия предлагала США "обнулить" дипломатический конфликт

Если бы судьба российско-американских отношений зависела только от Москвы, РФ стремилась бы к их нормализации. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Вашингтону уже предлагали "обнулить" дипломатический конфликт, но администрация Джо Байдена "скользит по той же наклонной", что и администрация Барака Обамы.

"Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем несложного шага обнулили бы все те меры, которые принимались по ограничению работы дипломатов России в США — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла все присяги и вступила в свои полномочия", — заявил министр в интервью РИА "Новости".

По словам Лаврова, он говорил об этом с главой Госдепа Энтони Блинкеном, отмечая, что очевидным шагом в российско-американских отношениях "стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов".

При этом глава МИД добавил, что у администрации бывшего президента США Дональда Трампа не получилось вернуть ситуацию в нормальное русло и администрация Байдена "продолжает по этой наклонной плоскости скользить".

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

16 апреля МИД РФ объявил ответные меры, среди них — высылка 10 американских дипломатов и рекомендация послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций (что он уже и сделал). Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

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