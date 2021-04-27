Улыбка, бусы, платье: Букингемский дворец показал первые снимки Елизаветы II после похорон супруга

Королева Великобритании Елизавета II после похорон мужа принца Филиппа провела публичные мероприятия в формате видеоконференции. Виртуальные встречи проходили в Виндзорском замке с послами Кот-д’Ивуара и Латвии.







На опубликованных Букингемским дворцом снимках королева одета в голубое платье и широко улыбается. Отмечается, что сейчас Елизавета II находится в Виндзорском замке под Лондоном. Именно там из соображений безопасности 95-летняя королева провела большую часть времени после начала пандемии коронавируса.

К слову, это не первое официальное мероприятие, в котором Елизавета II принимает участие после смерти супруга. Она вернулась к исполнению королевских обязанностей через четыре дня после того, как умер принц Филипп. Тогда королева приняла участие в церемонии выхода на пенсию бывшего лорда-камергера графа Уильяма Пила.

Напомним, принц Филипп был похоронен накануне в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка — основной королевской резиденции, расположенной на западе от Лондона. Но своё последнее и окончательное пристанище его останки найдут после кончины Елизаветы II. Их перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, её младшая сестра принцесса Маргарет и где впоследствии будет похоронена сама Елизавета II.

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