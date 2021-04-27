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Улыбка, бусы, платье: Букингемский дворец показал первые снимки Елизаветы II после похорон супруга

К слову, это не первое официальное мероприятие, в котором королева принимает участие после смерти принца Филиппа.

27 апреля 2021, 15:37

Фото © Twitter / RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II после похорон мужа принца Филиппа провела публичные мероприятия в формате видеоконференции. Виртуальные встречи проходили в Виндзорском замке с послами Кот-д’Ивуара и Латвии.

  • Фото © Twitter / RoyalFamily
    Фото © Twitter / RoyalFamily
  • Фото © Twitter / RoyalFamily
    Фото © Twitter / RoyalFamily
  • Фото © Twitter / RoyalFamily
    Фото © Twitter / RoyalFamily

Фото © Twitter / RoyalFamily

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На опубликованных Букингемским дворцом снимках королева одета в голубое платье и широко улыбается. Отмечается, что сейчас Елизавета II находится в Виндзорском замке под Лондоном. Именно там из соображений безопасности 95-летняя королева провела большую часть времени после начала пандемии коронавируса.

К слову, это не первое официальное мероприятие, в котором Елизавета II принимает участие после смерти супруга. Она вернулась к исполнению королевских обязанностей через четыре дня после того, как умер принц Филипп. Тогда королева приняла участие в церемонии выхода на пенсию бывшего лорда-камергера графа Уильяма Пила.

Принца Филиппа перезахоронят после смерти Елизаветы II

Принца Филиппа перезахоронят после смерти Елизаветы II

Напомним, принц Филипп был похоронен накануне в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка — основной королевской резиденции, расположенной на западе от Лондона. Но своё последнее и окончательное пристанище его останки найдут после кончины Елизаветы II. Их перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, её младшая сестра принцесса Маргарет и где впоследствии будет похоронена сама Елизавета II.

Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет

Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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