США поставили России жёсткое условие для начала прямых контактов
В Вашингтоне уверяют, что не хотят эскалации напряжённости в отношениях двух стран, при этом не считают Россию вправе отвечать на санкции США.
Фото © Facebook / U.S. Consulate General, Istanbul
Соединённые Штаты будут готовы на прямые контакты с Россией, только если она прекратит отвечать своими санкциями на американские. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в администрации Белого дома.
Там заверили, что власти США не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях двух стран, но будут готовы применять односторонние санкции в отношении Москвы за те её шаги, которые сочтут неприемлемыми.
Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул Москву и посол США Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.
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