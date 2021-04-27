США поставили России жёсткое условие для начала прямых контактов

Соединённые Штаты будут готовы на прямые контакты с Россией, только если она прекратит отвечать своими санкциями на американские. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в администрации Белого дома.

Там заверили, что власти США не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях двух стран, но будут готовы применять односторонние санкции в отношении Москвы за те её шаги, которые сочтут неприемлемыми.