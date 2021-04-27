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Семь авиакомпаний завершили вывоз россиян из Турции

Однако кампания ещё не закончилась. Ранее сообщалось, что она может продолжиться и в мае, поскольку в Турции было около 60 тысяч туристов из РФ.

27 апреля 2021, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Семь российских авиакомпаний завершили программу по вывозу из Турции своих клиентов. Как рассказали в Росавиации, речь идёт о таких авиаперевозчиках, как Azur Air, "Азимут", "Икра", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Flight.

"26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тысячи пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено три рейса и перевезено 720 пассажиров", — сообщили в российском ведомстве.

Что касается Танзании, то вывоз российских туристов из этой страны уже полностью завершился — там находилось не так много граждан РФ, как в Турции.

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Ранее же в ведомстве отмечали, что несколько российских и турецких авиакомпаний планируют продолжить вывозные рейсы в мае. В целом с 23 по 30 апреля планировалось выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Предполагалось, что до 1 июня будет выполнено 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 — турецкими. Вывезти из Турции нужно около 60 тысяч пассажиров.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране. В частности, в Турции сейчас регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. При этом в РФ, население которой почти вдвое больше, фиксируется менее девяти тысяч случаев за день. Однако есть и позитивная новость для российских туристов: спустя пять лет возобновляются перелёты из РФ на курорты Египта. Об этом договорились президенты двух стран — Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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