Организаторы рассказали, как пройдёт "Диктант Победы"

Акция по сохранению исторической памяти "Диктант Победы" пройдёт 29 апреля. Её участникам предстоит проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, ответив на 25 вопросов. Желающие смогут написать диктант из разных уголков мира. Для этого подготовлено около 16 тысяч площадок, даже на арктической метеостанции. Предусмотрено участие как в режиме офлайн, так и в онлайне.

Тем, кто планирует присоединиться к масштабной акции и проверить свои знания военной истории, необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Отдельный бонус подготовили для выпускников.

По словам заместителя секретаря генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, победители и финалисты акции получат дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

"Нам кажется, что для школьников это будет очень хорошим стимулом", — пояснил Хинштейн.

"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант впервые прошёл в 2019 году.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч россиян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, ко Дню Победы получат ежегодные выплаты в размере десяти тысяч рублей.

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