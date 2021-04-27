Байден не стал раскрывать условия встречи с Путиным
Этого вопроса американский лидер намерен коснуться в другой раз.
Фото © ТАСС / ZUMA / Михаил Климентьев
Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не стал уточнять, выдвигает ли он какие-либо предварительные условия для проведения американо-российского саммита с участием лидера РФ Владимира Путина.
"Я обсужу это в другой день", — кратко ответил Байден репортёру.
.@POTUS asked about Putin/Russia by a reporter, Biden said he will talk about that issue “another day.” pic.twitter.com/trdI7ZFMzM— Fin Gómez (@finnygo) April 27, 2021
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
Выбор редакции
Беглов рассказал Путину о подготовке спортивной инфраструктуры для Евро-2020 в Петербурге
Байден рассказал об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом
Глава МИД Германии предложил Праге помощь посольства в Москве после высылки дипломатов
Кабмин подготовил поправки в закон для бесплатной газификации домов
В Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton
Комментариев: 0