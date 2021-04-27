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Байден не стал раскрывать условия встречи с Путиным

Этого вопроса американский лидер намерен коснуться в другой раз.

27 апреля 2021, 18:27
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Михаил Климентьев

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не стал уточнять, выдвигает ли он какие-либо предварительные условия для проведения американо-российского саммита с участием лидера РФ Владимира Путина.

"Я обсужу это в другой день", — кратко ответил Байден репортёру.

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Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Глава МИД Германии заявил о безальтернативности встречи Путина и Байдена

Глава МИД Германии заявил о безальтернативности встречи Путина и Байдена

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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