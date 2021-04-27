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МИД России вызывал послов прибалтийских стран и Словакии

Братислава ранее объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов, а в Прибалтике российских граждан обвинили в ведении деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

27 апреля 2021, 17:03
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

28 апреля Министерство иностранных дел РФ посетят послы Латвии, Литвы и Эстонии, а также глава диппредставительства Словакии. Об этом со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщает ТАСС.

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", — указали в министерстве.

В Словакии объяснили высылку российских дипломатов: дело не только в Чехии

В Словакии объяснили высылку российских дипломатов: дело не только в Чехии

Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила Эстония.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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