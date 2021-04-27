МИД России вызывал послов прибалтийских стран и Словакии
Братислава ранее объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов, а в Прибалтике российских граждан обвинили в ведении деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.
Фото © ТАСС / Zuma
28 апреля Министерство иностранных дел РФ посетят послы Латвии, Литвы и Эстонии, а также глава диппредставительства Словакии. Об этом со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщает ТАСС.
"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", — указали в министерстве.
Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила Эстония.
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