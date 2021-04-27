Лавров назвал эксцессом оскорбительные слова Байдена о Путине
Сейчас же МИД РФ изучает инициативу президента США о встрече лидеров двух государств.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Оскорбление президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Джо Байдена является эксцессом, при этом идея о саммите глав государств стала позитивной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно", — приводит его слова РИА "Новости".
Лавров уточнил, что сейчас МИД РФ занимается изучением инициативы о встрече лидеров стран и всех её аспектов.
Напомним, Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
Позднее уже Байден предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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