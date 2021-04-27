Лавров назвал эксцессом оскорбительные слова Байдена о Путине

Оскорбление президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Джо Байдена является эксцессом, при этом идея о саммите глав государств стала позитивной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно", — приводит его слова РИА "Новости".

Лавров уточнил, что сейчас МИД РФ занимается изучением инициативы о встрече лидеров стран и всех её аспектов.

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