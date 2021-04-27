"Нам 85 не нужно": Хуснуллин назвал избыточным число регионов в России

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин предложил объединить некоторые российские субъекты, назвав избыточным число регионов в стране. Видео © РБК

Административно-территориальный принцип деления регионов России является неправильным. Такой точки зрения придерживается вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, нашей стране не нужно столько регионов.

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — приводит РБК слова Хуснуллина.

Вице-премьер считает несправедливым, что одни регионы получают деньги от продажи ресурсов, а у других их попросту нет. Например, по его словам, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседними. При этом Хуснуллин отметил, что выражает всего лишь своё личное мнение. Вопрос объединения на повестке дня у правительства не стоит, добавил он.



"У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы", — подытожил вице-премьер.



Ранее Хуснуллин заявил о возможности проведения реновации по всей России. По его мнению, начать нужно с крупных городов.

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