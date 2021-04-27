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Порошенко раскритиковал Зеленского за бездействие во время пандемии коронавируса

На главе государства лежит ответственность за срыв тестирования, неготовность больниц и незащищённость врачей.

27 апреля 2021, 16:47
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил своего преемника — нынешнего главу государства Владимира Зеленского — в бездействии на фоне пандемии коронавируса. Свои мысли по поводу ситуации с ковидом в стране бывший глава Незалежной озвучил на внеочередном пленарном заседании Верховной рады.

"Вина за срыв тестирования — ответственность на Зеленском! Неготовность больниц, отсутствующая защита врачей, несвоевременное подписание контрактов на вакцины — ответственность на Зеленском!" — считает Порошенко.

На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

Для исправления ситуации он призвал депутатов поддержать постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти" в сфере противодействия распространению коронавируса, инициированное его фракцией "Европейская солидарность". Документ одобрили партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Батьковщина", однако для принятия постановления голосов не хватило. Примечательно, что инициативу поддержали лишь несколько депутатов из президентской фракции "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что на Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса обе дозы антиковидного препарата получило лишь девять человек.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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