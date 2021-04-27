Порошенко раскритиковал Зеленского за бездействие во время пандемии коронавируса

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил своего преемника — нынешнего главу государства Владимира Зеленского — в бездействии на фоне пандемии коронавируса. Свои мысли по поводу ситуации с ковидом в стране бывший глава Незалежной озвучил на внеочередном пленарном заседании Верховной рады.

"Вина за срыв тестирования — ответственность на Зеленском! Неготовность больниц, отсутствующая защита врачей, несвоевременное подписание контрактов на вакцины — ответственность на Зеленском!" — считает Порошенко.

Для исправления ситуации он призвал депутатов поддержать постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти" в сфере противодействия распространению коронавируса, инициированное его фракцией "Европейская солидарность". Документ одобрили партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Батьковщина", однако для принятия постановления голосов не хватило. Примечательно, что инициативу поддержали лишь несколько депутатов из президентской фракции "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что на Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса обе дозы антиковидного препарата получило лишь девять человек.

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