Тиктокер насмерть переехал брата во время трюка
Парень признал вину и в деталях рассказал, как всё произошло. Арестовывать его не стали.
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Двое молодых людей в подмосковной Балашихе решили попробовать себя в роли каскадёров и осуществили трюк на автомобиле ВАЗ. Однако во время его исполнения что-то пошло не так и водитель наехал на своего двоюродного брата. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.
"Следователем 24-летний местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности своему 21-летнему двоюродному брату", — говорится в записи.
По данным следствия, инцидент произошёл 25 апреля. Парни вели трансляцию трюка в одной из социальных сетей, когда в результате наезда машины пострадавший погиб.
На допросе подозреваемый признал вину и рассказал обо всех обстоятельствах случившегося. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Лайф рассказывал, что днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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