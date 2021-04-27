Тиктокер насмерть переехал брата во время трюка

Двое молодых людей в подмосковной Балашихе решили попробовать себя в роли каскадёров и осуществили трюк на автомобиле ВАЗ. Однако во время его исполнения что-то пошло не так и водитель наехал на своего двоюродного брата. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.