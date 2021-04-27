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14-летняя школьница из Петербурга показала невероятно реалистичные 3D-картины с настоящими людьми

Изначально планировалось, что творения будут посвящены Пасхе, но потом сюжет плавно перешёл в классический русский народный.

27 апреля 2021, 18:46

Фото © "Петербургский дневник"

  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"

Фото © Газета "Петербургский дневник"

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14-летняя художница Елизавета Анисимова из Санкт-Петербурга представила невероятно реалистичные 3D-картины "Сёстры". В создании новых творений Лизы, как обычно, поучаствовали живые модели.

Как рассказала мама девочки газете "Петербургский дневник", изначально планировалось, что картины будут посвящены Пасхе, но потом сюжет плавно перешёл в классический русский народный. Шедевры юной художницы передают тёплые отношения между двумя сёстрами: старшая заботится о младшей, чему-то её учит. Всё это сделано в русском деревенском стиле.

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Отмечается, что все костюмы своим героям Лиза также создала с нуля. В общей сложности на работу над проектом ушло около месяца.

Ранее в Москве открылось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров. Лайф побывал в этом интересном месте и пообщался с его идейными вдохновителями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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