14-летняя школьница из Петербурга показала невероятно реалистичные 3D-картины с настоящими людьми









14-летняя художница Елизавета Анисимова из Санкт-Петербурга представила невероятно реалистичные 3D-картины "Сёстры". В создании новых творений Лизы, как обычно, поучаствовали живые модели.

Как рассказала мама девочки газете "Петербургский дневник", изначально планировалось, что картины будут посвящены Пасхе, но потом сюжет плавно перешёл в классический русский народный. Шедевры юной художницы передают тёплые отношения между двумя сёстрами: старшая заботится о младшей, чему-то её учит. Всё это сделано в русском деревенском стиле.

Отмечается, что все костюмы своим героям Лиза также создала с нуля. В общей сложности на работу над проектом ушло около месяца.

Ранее в Москве открылось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров. Лайф побывал в этом интересном месте и пообщался с его идейными вдохновителями.

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