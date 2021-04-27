Байден рассказал об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом

Американский лидер Джо Байден назвал ошеломительным прогресс США в борьбе с коронавирусом. Видео © Twitter / CBSEveningNews

Соединённые Штаты в последние месяцы добились "ошеломительного прогресса" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Политик отметил, что по сравнению с 20 января, когда он вступил в должность главы государства, количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось.

"Менее чем за 100 дней 67%, две трети наших пенсионеров, теперь полностью вакцинированы", — указал глава Штатов.

Ранее Байден заявил, что США могут поделиться с другими странами вакциной от ковида. Однако перед этим власти должны убедиться, что она безопасна, заметил глава Белого дома.

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