Байден рассказал об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом
По сравнению с показателями января, когда политик стал президентом, существенно снизилось число новых случаев заражения и летальных исходов.
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Американский лидер Джо Байден назвал ошеломительным прогресс США в борьбе с коронавирусом. Видео © Twitter / CBSEveningNews
Соединённые Штаты в последние месяцы добились "ошеломительного прогресса" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
Политик отметил, что по сравнению с 20 января, когда он вступил в должность главы государства, количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось.
"Менее чем за 100 дней 67%, две трети наших пенсионеров, теперь полностью вакцинированы", — указал глава Штатов.
Ранее Байден заявил, что США могут поделиться с другими странами вакциной от ковида. Однако перед этим власти должны убедиться, что она безопасна, заметил глава Белого дома.
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