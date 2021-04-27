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Байден рассказал об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом

По сравнению с показателями января, когда политик стал президентом, существенно снизилось число новых случаев заражения и летальных исходов.

27 апреля 2021, 18:12

Фото © Getty Images / Anna Moneymaker-Pool

Американский лидер Джо Байден назвал ошеломительным прогресс США в борьбе с коронавирусом. Видео © Twitter / CBSEveningNews

Соединённые Штаты в последние месяцы добились "ошеломительного прогресса" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Политик отметил, что по сравнению с 20 января, когда он вступил в должность главы государства, количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось.

"Менее чем за 100 дней 67%, две трети наших пенсионеров, теперь полностью вакцинированы", — указал глава Штатов.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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