Журнал Time впервые назвал 100 самых влиятельных компаний мира
В перечень вошли организации, владеющие популярными соцсетями, и бренд нижнего белья, который создала Рианна.
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Американское издание Time впервые составило список 100 влиятельнейших мировых компаний. В него вошли ведущие социальные сети, технологические корпорации, фармацевтические гиганты и стриминговые сервисы. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
В сообщении издания отмечается, что перечень формировали в зависимости от того, "какие компании определяют будущее". Именно этот вопрос лежит в основе первого списка ста самых влиятельных организаций по версии Time.
Отметим, что в рейтинге технологические стартапы, разрабатывающие передовые методы перехода на криптовалюты, соседствуют с фармацевтическими гигантами, создающими вакцины для спасения человечества.
Список пополнили давно занявшие передовые позиции на рынке социальных медиа Facebook и Twitter, быстро набравшие популярность в последние годы TikTok, Zoom и Clubhouse, крупные американские технологические компании, такие как Apple, Google, Microsoft и Amazon, а также Tesla и SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
В топ-100 также вошли китайские Alibaba и Huawei, японская Sony Group, южнокорейская Samsung, американский стриминговый видеосервис Netflix, шведская музыкальная платформа Spotify и популярная киностудия Disney.
Авторы списка не забыли упомянуть фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие вакцины от нового коронавируса. Это американские Moderna, Johnson & Johnson, а также американо-германский консорциум Pfizer и BioNTech. Вместе с ними в рейтинг включены организации, работающие в сферах энергетики, финансов, логистики, производители игрушек, мебели, спортивного инвентаря и множество других.
Напомним, прошлый 2020 год американский журнал Time назвал худшим в мировой истории.
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