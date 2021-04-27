Российские военные добились прекращения боёв в Эль-Камышлы
Обстановка в этом сирийском городе стабилизирована. Военная полиция РФ и армейская авиация ведут патрулирование.
С РФ патрулируют квартал Ат-Тай в г. Эль-Камышлы. Видео © Twitter / voennayatayna
Российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в провинции Хасеке. Как рассказал заместитель руководителя центра контр-адмирал Александр Карпов, российская сторона продолжает прилагать усилия к разрешению кризисной ситуации в городе Эль-Камышлы.
"Усилиями Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку", — сказал Карпов.
Он добавил, что военная полиция РФ и армейская авиация начали патрулирование города. Продолжавшиеся почти неделю боестолкновения остановлены, стороны обязались соблюдать договорённости.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что недалеко от сирийского города Идлиб боевики готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Террористов засекли при доставке отравляющих веществ в окрестности Идлиба, а также районы Джиср-эш-Шугур и Бдама из лагеря Тель-Тун.
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