"Между нулём и ничем": Политолог раскритиковал Зеленского за желание переписать Минские соглашения

Российский политолог Армен Гаспарян назвал предложения президента Украины Владимира Зеленского по изменению Минских соглашений "очередным идиотским креативом". По его словам, у инициатив украинского лидера нет шансов на реализацию.

"Шансы на реализацию очередных идиотских креативов господина Зеленского я оцениваю очень высоко, а именно — между нулём и ничем. Я считаю, что это очень высокая оценка, потому что все остальные оценивают с отрицательным коэффициентом", — отметил Гаспарян в разговоре с Пятым каналом.

Политолог заметил, что идея Зеленского вовсе не нова — с ней "носился" ещё его предшественник на посту главы государства Пётр Порошенко. Любопытно, что Зеленский тогда критиковал эту идею и говорил, что, когда не будет Порошенко, он договорится о мире. Теперь же, спустя два года правления, Зеленский в связи с падением рейтинга с каждым днём всё активнее использует риторику Порошенко. Гаспарян добавил, что дело дошло до того, что уже сам экс-президент "затроллил" Зеленского, записав специальное видео по этому поводу.

"Проблема не в том, переписывать что-то или нет. Беда Зеленского в ином: Минские соглашения — это идеальный документ с точки зрения международного права. Его бесполезно переписывать. Страны "нормандской четвёрки", чтобы сделать Украине приятное, придумали облегчённую формулу Штайнмайера, но даже её Украина не может реализовать. Поэтому это безнадёжная история", — подчеркнул Гаспарян.

В то же время политолог в саркастической манере призвал оставить Зеленского в покое и не мешать ему "сходить с ума и делать роковые ошибки".

Лайф рассказывал, что Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее заметил, что не намерен отказываться от договорённостей, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

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