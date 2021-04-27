Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра": Обеспечим сотни ребят дорогостоящим лекарством
Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" уточнил, что пациентов с СМА около тысячи, с нейробластомой и миопатией Дюшенна — несколько сотен.
Фонд "Круг добра" обеспечит сотни детей с тяжёлыми заболеваниями дорогостоящим лекарством. Видео © LIFE
Фонд поддержки детей с тяжёлыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" поможет многим ребятам, оказавшимся в беде. Организация запланировала закупить лекарства, необходимые при лечении миопатии Дюшенна и нейробластомы — смертельно опасного заболевания. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявил глава фонда Александр Ткаченко.
"Это очень тяжёлые инвалидизирующие заболевания. Нейробластома — это смертельно опасное заболевание. Слава богу, что сейчас есть лекарственные препараты, которые позволят полностью вылечить детей или же позволят им развиваться без тяжёлой инвалидизации", — указал Ткаченко.
В круг полномочий фонда входит помощь в лечении таких заболеваний, как спинальная мышечная атрофия, болезнь Помпе, средиземноморская семейная лихорадка, болезнь Краббе, Базедова болезнь, миопатия Дюшенна, нейробластома.
По словам Ткаченко, маленьких пациентов, больных СМА, около тысячи, пациентов с другими тяжёлыми заболеваниями — несколько сотен.
Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Александр Ткаченко говорит о поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями, смотрите завтра на ютуб-канале шоу.
Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Главой фонда был назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.
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