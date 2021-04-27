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"Да будет царить огонь": Началось производство приквела "Игры престолов"

Премьера "Дома дракона", основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь", должна состояться на HBO Max в 2022 году.

27 апреля 2021, 22:03

Телеканал HBO запустил в производство сериал "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов". Об этом сообщается в твиттер-аккаунте проекта.

"Да будет царить огонь! "Дом дракона" официально запущен в производство", — говорится в посте.

Кроме того, появились закулисные фотографии актёров и членов команды, собравшихся за столом для первой читки сценария. На фото представлен весь основной актёрский состав, включая Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливию Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр.

Автор "Игры престолов" заключил новый контракт с HBO

Автор "Игры престолов" заключил новый контракт с HBO

События "Дома дракона" разворачиваются примерно за 300 лет до "Игры престолов". Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Премьера "Дома дракона", основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь", должна состояться на HBO Max в 2022 году.

Напомним, ранее спустя два года после окончания сериала "Игра престолов" телеканал HBO неожиданно выпустил новый трейлер восьмого — финального — сезона.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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