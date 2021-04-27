Американцы "отогнали" иранский корабль предупредительными выстрелами

Американцы заявили, что "отогнали" иранский корабль предупредительными выстрелами. Видео © Twitter / @theragex

Корабль ВМС США произвёл несколько предупредительных выстрелов после того, как три судна, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), приблизились к нему в Персидском заливе. Об этом сообщили ВМС Штатов. Видео, на котором, вероятно, запечатлён данный инцидент, появилось в Сети.

"Экипажи США сделали несколько предупреждений напрямую по радио и через громкоговорители, но суда КСИР продолжили манёвры на близком расстоянии. Затем экипаж [патрульного корабля ВМС США] Firebolt произвёл предупредительные выстрелы", — отметили американские военные.

Как уточняется, после этого суда КСИР отошли от кораблей Соединённых Штатов на безопасное расстояние.

Напомним, ранее Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над американским авианосцем. Судя по этим кадрам, летательные аппараты беспрепятственно сопровождали боевые корабли США.

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