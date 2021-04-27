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От полиции не скрыться: учёные научились считывать с дороги "почерк" автомобиля

Этот метод позволит проще находить тех, кто после аварии пытается скрыться и избежать ответственности. Правда, ещё нужно отработать некоторые детали.

27 апреля 2021, 22:30
<p>Фото © University of Central Florida/Karen Norum</p>

Фото © University of Central Florida/Karen Norum

В США химики создали уникальную технологию: она позволяет определить марки шин автомобиля по химическому составу следов заноса или торможения на дороге. А это уже, в свою очередь, ускорит поиск транспортного средства.

О своей работе учёные из Национального центра судебной экспертизы рассказали в журнале Applied Spectroscopy. Они отметили, что каждая модель шины имеет свой собственный уникальный химический состав следа, он зависит от свойств резины.

"В случаях наездов на пешеходов или аварий с участием нескольких автомобилей химическая сигнатура шин может стать неотъемлемой информацией для расследования", — сказал руководитель исследования, доцент Матье Бодле.

Анализируя химический состав различных шин и дорожных материалов, учёные смогли создать стандартные профили для 32 моделей шин. Теперь задача сделать так, чтобы результат не искажали различные примеси на дороге — вода, бензин, следы других автомобилей.

"Я считаю, что это может стать отличным дополнением к методам, которые в настоящее время используют в правоохранительных органах и судебной экспертизе", — отмечает учёный.

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Когда эта технология придёт в Россию, пока непонятно, но, возможно, к тому времени аварий в нашей стране будет меньше, чем сейчас. Ранее Лайф рассказывал о сокращении количества ДТП на российских дорогах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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