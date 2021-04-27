США решили вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана

"Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули Посольство США в Кабуле", — сказано на сайте ведомства.

При этом в американском Госдепе не уточнили, какую часть сотрудников посольства затронет эта мера. Кроме того, граждан США призвали воздержаться от поездок в Афганистан. Тем, кто уже там находится и хочет покинуть страну, посоветовали сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами.