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США решили вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана

При этом в американском Госдепе не уточнили, сколько именно госслужащих затронет данная мера.

27 апреля 2021, 22:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США предписали части своих государственных служащих покинуть посольство в Кабуле. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента Штатов.

"Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули Посольство США в Кабуле", — сказано на сайте ведомства.

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При этом в американском Госдепе не уточнили, какую часть сотрудников посольства затронет эта мера. Кроме того, граждан США призвали воздержаться от поездок в Афганистан. Тем, кто уже там находится и хочет покинуть страну, посоветовали сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами.

"Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за CoViD-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооружённых конфликтов", — указывается в документе.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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