США решили вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана
При этом в американском Госдепе не уточнили, сколько именно госслужащих затронет данная мера.
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США предписали части своих государственных служащих покинуть посольство в Кабуле. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента Штатов.
"Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули Посольство США в Кабуле", — сказано на сайте ведомства.
При этом в американском Госдепе не уточнили, какую часть сотрудников посольства затронет эта мера. Кроме того, граждан США призвали воздержаться от поездок в Афганистан. Тем, кто уже там находится и хочет покинуть страну, посоветовали сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами.
"Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за CoViD-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооружённых конфликтов", — указывается в документе.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом.
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