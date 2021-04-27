У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково. В региональном управлении МЧС России отметили, что местные жители подземные толчки не ощутили.