У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился в 203 километрах от села Мильково.
Фото © Pixabay
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково. В региональном управлении МЧС России отметили, что местные жители подземные толчки не ощутили.
Напомним, это уже не первое землетрясение в регионе за последнее время. Так, 16 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. А 19 марта стало известно, что за сутки в крае произошло сразу десять землетрясений. При этом 22 марта было зафиксировано четыре подземных толчка. А 14 апреля у берегов Камчатки произошло два землетрясения.
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