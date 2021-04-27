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У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 203 километрах от села Мильково.

27 апреля 2021, 23:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково. В региональном управлении МЧС России отметили, что местные жители подземные толчки не ощутили.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Напомним, это уже не первое землетрясение в регионе за последнее время. Так, 16 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. А 19 марта стало известно, что за сутки в крае произошло сразу десять землетрясений. При этом 22 марта было зафиксировано четыре подземных толчка. А 14 апреля у берегов Камчатки произошло два землетрясения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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