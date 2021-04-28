От цвета творога до формы яиц: россиянам дали советы по подбору продуктов на Пасху

На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор россиянам в преддверии Пасхи.

"При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта", — приводит РИА "Новости" советы от Роспотребнадзора.

Чтобы избежать распространения патогенных микроорганизмов, яйца следует хранить только в холодильнике. Варёные яйца в таких условиях хранятся не более 36 часов.

В ведомстве рассказали, что при выборе творога следует обратить внимание на его цвет. Хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах.

А при выборе кулича следует смотреть на его верхушку. Эта часть не должна быть сухой или подмокшей. В Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.

"При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причём отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранения готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как всё это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов", — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее был опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь. В этом году верующие смогут зажечь собственную лампаду в 15 местах.

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