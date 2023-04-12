Как покрасить яйца на Пасху оригинально и без химии

Как сварить яйца для покраски

Вот пара лайфхаков, что нужно делать, чтобы яйца не растрескались во время варки. Во-первых, за час до варки достаньте яйца из холодильника — они должны стать комнатной температуры. Во-вторых, в воду, в которой будете варить яйца, добавьте столовую ложку соли. Также можно на одном конце яйца проколоть маленькое отверстие.

Как сварить яйца на Пасху, чтобы они были крепкими: пошаговая инструкция. Иллюстрация © LIFE

Почему треснули яйца при варке, задаются вопросом хозяйки. Причины могут быть разные. Шеф-повар Вячеслав Лепехов в беседе с Лайфом пояснил: "Яйца могут трескаться из-за того, что может быть жёсткая вода, могут быть переварены, могут сами яйца быть довольно-таки старые".

Чтобы яйца не потрескались, их просто нужно не переваривать. Варить максимум 15 минут. Также можно во время варки добавить небольшое количество соли: яйцо будет проще чиститься. Лучше добавлять соль в тёплую воду. Яйца положили в холодную воду, поставили на плиту, добавили туда тот краситель, который вы хотите, вода стала тёплой (минут через 5–7), и добавляем соль. Яйцо должно быть полностью погружено в воду. Ни в коем случае не должно всплывать. Оно должно быть целиком под водой Вячеслав Лепехов Шеф-повар

Когда можно красить яйца

Лучший день для покраски яиц на Страстной неделе, конечно, Чистый четверг. Завтра, 13 апреля, успейте искупаться утром, до восхода солнца — так смоете с себя грехи. А день посвятите уборке дома и приготовлению куличей и покраске яиц. Если в Великий четверг подготовить праздничные угощения никак не получится, займитесь этим в субботу.

Для чего светят яйца на Пасху

Яйца и куличи освящают обычно перед Пасхой, в Великую субботу. Но в некоторых храмах это разрешено делать и в воскресенье. Фото © Shutterstock

Зачем на Пасху освящают яйца и куличи? Всё дело в том, что у христиан яйцо является символом гроба и воскресения, при этом красный цвет яичек — отсылка к крови распятого Иисуса Христа.

Для чего бьются яйца на Пасху

Игра на Пасху, когда во время застолья верующие бьются варёными куриными яйцами, называется битки. Тот, у кого скорлупа на яйце не треснула, получает яйца проигравших. В Европе яйцами бились ещё в Средние века. Например, есть упоминания о битках, которые проводили на пасхальном фестивале в Загребе в XIV веке. Сражение на яйцах символизирует борьбу добра и зла.

Яйцами на Пасху бились ещё в Средневековье. Такая игра называется битки. Побеждает тот, у кого скорлупа на яйце не треснет. Он и забирает яйца проигравших соперников. Фото © Shutterstock

Что говорят, когда бьются яйцами на Пасху? В этот праздничный день принято говорить "Христос Воскресе!" Как не разбить яйцо на Пасху? Самое уязвимое место куриного яйца — тупой конец, всё дело в наличии в нём мешочка с воздухом. Поэтому бить надо острым концом. Чем острее он, тем "сильнее" ваше яйцо и больше шансов выйти из игры победителем. Выиграет, скорее всего, тот, кто будет обороняться, поэтому не спешите ударять яйцо соперника. Когда бьёте, цельтесь в бок.

Как покрасить яйца

Как легко и красиво покрасить яйца на Пасху? Лучше использовать натуральные красители, уверен шеф-повар Лепехов. "Это всем известная шелуха от яиц, свёкла, зелень. Просто перебивать с маслом и выливать уже непосредственно в воду, чтобы дало цвет".

Как сделать краску из луковой шелухи

Как красить яйца в луковой шелухе? Кожуру нужно варить 40 минут, затем опустить в отвар яйца. Их держать в кастрюле 10–20 минут, после дать остыть. Для появления блеска можно натереть скорлупу маслом. Фото © Shutterstock

Как покрасить яйца в красный цвет в домашних условиях? Используйте самый народный краситель — луковую шелуху. На десяток яиц потребуется плотно набитая шелухой полулитровая банка. Чем больше кожуры, тем насыщеннее будет цвет. Засыпьте шелуху в кастрюлю, залейте водой. Лучше, если кастрюля будет небольшой: раствор получится насыщеннее. Сам отвар держите на плите 40 минут. Яйца варите партиями: три-четыре штуки в течение 10–20 минут. Потом дайте яичкам остыть. Чтобы появился блеск, остывшие окрашенные яйца натрите марлей, смоченной в растительном масле.

Пошаговая инструкция, как красиво покрасить яйца в луковой шелухе. Иллюстрация © LIFE

Как покрасить яйца куркумой

Белые варёные яйца, покрашенные куркумой, приобретают нежно-жёлтый оттенок. Чем больше куркумы вы насыпете в горячую воду, тем ярче будет цвет. Фото © Pixabay

Как красить яйца куркумой без уксуса? В кастрюле нагрейте воду до 70 градусов, добавьте четыре столовые ложки куркумы, доведите до кипения. От того, сколько куркумы вы заварите кипятком, зависит итоговый цвет, который приобретут яйца: от нежно-лимонного до ярко-жёлтого. В отвар поместите яйца, после закипания варите 10 минут на среднем огне. Снимите кастрюлю с плиты и оставьте яйца на ночь в отваре. Затем промойте под струёй тёплой воды и подсушите бумажным полотенцем. Чтобы окрашенная скорлупа блестела, натрите яйца подсолнечным маслом.

Как красить варёные яйца в куркуме: пошаговая инструкция. Иллюстрация © LIFE

Как покрасить яйца с помощью свёклы

Как покрасить яйца свёклой? Почистите корнеплод и натрите на крупной тёрке, залейте литром воды, добавьте ложку уксуса и прокипятите 10 минут. Остудите отвар до комнатной температуры, а затем поместите в него сваренные вкрутую яйца. Фото © Pexels / cottonbro

Как покрасить яйца в нежно-розовый натуральными продуктами? Используйте свёклу. Очистите три корнеплода от кожицы, натрите на крупной тёрке, поместите в кастрюлю и добавьте литр воды. Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 10 минут. Отвар остудите до комнатной температуры, а после поместите в него яйца, сваренные вкрутую. Если оставить яички на полчаса, скорлупа приобретёт нежно-розовый оттенок. Если продержать всю ночь, получится бордовый цвет.

Яйца в каркаде

Сколько держать яйца в каркаде? От двух часов и до бесконечности. Чем дольше яйца пробудут в отваре, тем темнее получится итоговый цвет. Фото © Shutterstock

Как покрасить варёные яйца в каркаде? В литр воды добавьте 2–5 столовых ложек листьев каркаде, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем процедите настой от чая и дайте полностью остыть. В отвар можно добавить чайную ложку уксуса. Заранее сваренные яйца поместите в настой минимум на два часа — чем дольше держать, тем интенсивнее получится цвет. Если оставите на всю ночь, яйца станут тёмно-серыми, почти чёрными.

Пошаговая инструкция: яйца в каркаде на Пасху. Иллюстрация © LIFE

Если хотите дополнительно украсить яйца, купите в кондитерском магазине кандурин. Разведите его с водкой и побрызгайте кисточкой на яйца, получится очень необычно.