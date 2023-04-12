Как покрасить яйца на Пасху оригинально и без химии
Православные верующие готовятся к главному церковному празднику — Пасхе. Расскажем, как сварить яйца, чтобы они не треснули, когда красить и чем, чтобы было быстро и красиво.
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Как сварить яйца для покраски
Вот пара лайфхаков, что нужно делать, чтобы яйца не растрескались во время варки. Во-первых, за час до варки достаньте яйца из холодильника — они должны стать комнатной температуры. Во-вторых, в воду, в которой будете варить яйца, добавьте столовую ложку соли. Также можно на одном конце яйца проколоть маленькое отверстие.
Как сварить яйца на Пасху, чтобы они были крепкими: пошаговая инструкция. Иллюстрация © LIFE
Почему треснули яйца при варке, задаются вопросом хозяйки. Причины могут быть разные. Шеф-повар Вячеслав Лепехов в беседе с Лайфом пояснил: "Яйца могут трескаться из-за того, что может быть жёсткая вода, могут быть переварены, могут сами яйца быть довольно-таки старые".
Чтобы яйца не потрескались, их просто нужно не переваривать. Варить максимум 15 минут. Также можно во время варки добавить небольшое количество соли: яйцо будет проще чиститься. Лучше добавлять соль в тёплую воду. Яйца положили в холодную воду, поставили на плиту, добавили туда тот краситель, который вы хотите, вода стала тёплой (минут через 5–7), и добавляем соль. Яйцо должно быть полностью погружено в воду. Ни в коем случае не должно всплывать. Оно должно быть целиком под водой
Когда можно красить яйца
Лучший день для покраски яиц на Страстной неделе, конечно, Чистый четверг. Завтра, 13 апреля, успейте искупаться утром, до восхода солнца — так смоете с себя грехи. А день посвятите уборке дома и приготовлению куличей и покраске яиц. Если в Великий четверг подготовить праздничные угощения никак не получится, займитесь этим в субботу.
Для чего светят яйца на Пасху
Яйца и куличи освящают обычно перед Пасхой, в Великую субботу. Но в некоторых храмах это разрешено делать и в воскресенье. Фото © Shutterstock
Зачем на Пасху освящают яйца и куличи? Всё дело в том, что у христиан яйцо является символом гроба и воскресения, при этом красный цвет яичек — отсылка к крови распятого Иисуса Христа.
Для чего бьются яйца на Пасху
Игра на Пасху, когда во время застолья верующие бьются варёными куриными яйцами, называется битки. Тот, у кого скорлупа на яйце не треснула, получает яйца проигравших. В Европе яйцами бились ещё в Средние века. Например, есть упоминания о битках, которые проводили на пасхальном фестивале в Загребе в XIV веке. Сражение на яйцах символизирует борьбу добра и зла.
Яйцами на Пасху бились ещё в Средневековье. Такая игра называется битки. Побеждает тот, у кого скорлупа на яйце не треснет. Он и забирает яйца проигравших соперников. Фото © Shutterstock
Что говорят, когда бьются яйцами на Пасху? В этот праздничный день принято говорить "Христос Воскресе!"
Как не разбить яйцо на Пасху? Самое уязвимое место куриного яйца — тупой конец, всё дело в наличии в нём мешочка с воздухом. Поэтому бить надо острым концом. Чем острее он, тем "сильнее" ваше яйцо и больше шансов выйти из игры победителем. Выиграет, скорее всего, тот, кто будет обороняться, поэтому не спешите ударять яйцо соперника. Когда бьёте, цельтесь в бок.
Как покрасить яйца
Как легко и красиво покрасить яйца на Пасху? Лучше использовать натуральные красители, уверен шеф-повар Лепехов. "Это всем известная шелуха от яиц, свёкла, зелень. Просто перебивать с маслом и выливать уже непосредственно в воду, чтобы дало цвет".
Как сделать краску из луковой шелухи
Как красить яйца в луковой шелухе? Кожуру нужно варить 40 минут, затем опустить в отвар яйца. Их держать в кастрюле 10–20 минут, после дать остыть. Для появления блеска можно натереть скорлупу маслом. Фото © Shutterstock
Как покрасить яйца в красный цвет в домашних условиях? Используйте самый народный краситель — луковую шелуху. На десяток яиц потребуется плотно набитая шелухой полулитровая банка. Чем больше кожуры, тем насыщеннее будет цвет. Засыпьте шелуху в кастрюлю, залейте водой. Лучше, если кастрюля будет небольшой: раствор получится насыщеннее. Сам отвар держите на плите 40 минут. Яйца варите партиями: три-четыре штуки в течение 10–20 минут. Потом дайте яичкам остыть. Чтобы появился блеск, остывшие окрашенные яйца натрите марлей, смоченной в растительном масле.
Пошаговая инструкция, как красиво покрасить яйца в луковой шелухе. Иллюстрация © LIFE
Как покрасить яйца куркумой
Белые варёные яйца, покрашенные куркумой, приобретают нежно-жёлтый оттенок. Чем больше куркумы вы насыпете в горячую воду, тем ярче будет цвет. Фото © Pixabay
Как красить яйца куркумой без уксуса? В кастрюле нагрейте воду до 70 градусов, добавьте четыре столовые ложки куркумы, доведите до кипения. От того, сколько куркумы вы заварите кипятком, зависит итоговый цвет, который приобретут яйца: от нежно-лимонного до ярко-жёлтого. В отвар поместите яйца, после закипания варите 10 минут на среднем огне. Снимите кастрюлю с плиты и оставьте яйца на ночь в отваре. Затем промойте под струёй тёплой воды и подсушите бумажным полотенцем. Чтобы окрашенная скорлупа блестела, натрите яйца подсолнечным маслом.
Как красить варёные яйца в куркуме: пошаговая инструкция. Иллюстрация © LIFE
Как покрасить яйца с помощью свёклы
Как покрасить яйца свёклой? Почистите корнеплод и натрите на крупной тёрке, залейте литром воды, добавьте ложку уксуса и прокипятите 10 минут. Остудите отвар до комнатной температуры, а затем поместите в него сваренные вкрутую яйца. Фото © Pexels / cottonbro
Как покрасить яйца в нежно-розовый натуральными продуктами? Используйте свёклу. Очистите три корнеплода от кожицы, натрите на крупной тёрке, поместите в кастрюлю и добавьте литр воды. Влейте чайную ложку столового уксуса и прокипятите 10 минут. Отвар остудите до комнатной температуры, а после поместите в него яйца, сваренные вкрутую. Если оставить яички на полчаса, скорлупа приобретёт нежно-розовый оттенок. Если продержать всю ночь, получится бордовый цвет.
Яйца в каркаде
Сколько держать яйца в каркаде? От двух часов и до бесконечности. Чем дольше яйца пробудут в отваре, тем темнее получится итоговый цвет. Фото © Shutterstock
Как покрасить варёные яйца в каркаде? В литр воды добавьте 2–5 столовых ложек листьев каркаде, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем процедите настой от чая и дайте полностью остыть. В отвар можно добавить чайную ложку уксуса. Заранее сваренные яйца поместите в настой минимум на два часа — чем дольше держать, тем интенсивнее получится цвет. Если оставите на всю ночь, яйца станут тёмно-серыми, почти чёрными.
Пошаговая инструкция: яйца в каркаде на Пасху. Иллюстрация © LIFE
Если хотите дополнительно украсить яйца, купите в кондитерском магазине кандурин. Разведите его с водкой и побрызгайте кисточкой на яйца, получится очень необычно.
Можно ли покрасить яйца кандурином? Да, конечно! Полностью или разбрызгать золото по основному цвету — зависит только от вашей фантазии. Фото © Shutterstock