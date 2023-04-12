Дуров опубликовал первую за год фотографию
Первое фото Дурова за год. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первую фотографию за год. Пост в соцсети он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа "Те, кто остаётся".
"Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена", — написал бизнесмен.
В середине 10-х фраза распространилась как мем, позднее её стали использовать в ироническом значении.
Как писал Лайф ранее, в декабре 2022 года Павел Дуров стал самым богатым человеком в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Журнал Forbes оценил состояние программиста в 15,1 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занял 123-е место.