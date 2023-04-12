Дуров опубликовал первую за год фотографию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первую фотографию за год. Пост в соцсети он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа "Те, кто остаётся".

"Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена", — написал бизнесмен.

В середине 10-х фраза распространилась как мем, позднее её стали использовать в ироническом значении.