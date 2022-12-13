Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ
Forbes признал Павла Дурова самым богатым человеком в ОАЭ
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Журнал Forbes признал основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По оценке издания, его состояние достигает $15,1 млрд.
В мировом рейтинге миллиардеров Дуров занимает 123-е место. При этом с 2021 года состояние бизнесмена уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов — в прошлом году оно превышало $17 млрд. В 2020-м Дуров располагал $2,4 млрд, за год до этого — $2,7 млрд, в 2018-м — $1,7 млрд.
У Дурова гражданство четырёх стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. В 2017 году создатель "Телеграма" переехал в Дубай, а в 2022-м стал гражданином ОАЭ.
Ранее Лайф писал, что Илон Маск дважды за час уступил первое место в рейтинге миллиардеров Forbes Бернару Арно. Впервые президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вошёл в топ-3 Forbes в 2020 году, после чего, по оценке журнала, его состояние выросло более чем в два раза — с 76 до 158 млрд долларов.