Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ

Журнал Forbes признал основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова самым богатым человеком в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По оценке издания, его состояние достигает $15,1 млрд.

В мировом рейтинге миллиардеров Дуров занимает 123-е место. При этом с 2021 года состояние бизнесмена уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов — в прошлом году оно превышало $17 млрд. В 2020-м Дуров располагал $2,4 млрд, за год до этого — $2,7 млрд, в 2018-м — $1,7 млрд.

У Дурова гражданство четырёх стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. В 2017 году создатель "Телеграма" переехал в Дубай, а в 2022-м стал гражданином ОАЭ.