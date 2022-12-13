Понижать или повышать?!: Нарколог проверила на прочность главный миф об алкоголе

Принято считать, что во время распития алкогольных напитков градус можно только повышать. Почему это утверждение не совсем корректное, рассказала в беседе с "Тульской службой новостей" заместитель главврача по детству Тульского областного наркологического диспансера Юлия Перминова.

По её словам, распространённое убеждение о том, что понижать градус напитка нельзя, а повышать можно, на самом деле не работает. Важно именно не смешивать разное спиртное — у всех алкогольных напитков разные градусы и разная скорость всасывания и выведения. Также отличаются особенности каждого организма.

"Если человек уже начал употреблять алкоголь определённого вида, то нужно продолжать употреблять его в течение всего вечера — ни понижать, ни повышать градус", — порекомендовала нарколог.