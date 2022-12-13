В России зафиксировали беби-бум на третьих и последующих детей

В России всё чаще семьи решаются на третьего и последующих детей, при этом за пять лет коэффициент рождаемости первенцев сократился на 20%, а вторых детей — на 23%. Такими данными поделилась первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Но при этом имеет устойчивую динамику рост уровня рождаемости третьих и последующих детей. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в 2021 году по сравнению с 2016 годом, за пять лет, вырос почти на 16%. Естественно, выросло абсолютное количество рождений", — пояснила она на заседании правления Союза женщин России.

По словам Баталиной, постепенно увеличивается и средний возраст материнства. Женщины откладывают рождение потомства, стараясь реализовать себя в карьере, заработать деньги или получить дополнительное образование. Согласно статистике, россиянки в среднем становятся матерями в 26 лет, второго ребёнка рожают в 30 лет, а третьего — в 32 года, добавила замминистра.