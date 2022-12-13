Покушение на первого замглавы Администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), при подрыве автомобиля использовалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо, отметив, что преступление попало на видео.

"Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериалов того, как всё произошло", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

В настоящее время получивший ранение чиновник чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет. Однако Булюку потребуется некоторое время для реабилитации, добавил Сальдо.