"Позиции существенно различаются": В ЕС назвали сложным вопрос согласования потолка цен на газ

"Мы посмотрим, есть ли у государств ЕС политическая воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен. Это будет сложно, поскольку позиции стран существенно различаются", — сказала она по прибытии на совещание.

Лайф писал, что Еврокомиссия подготовила справку, согласно которой предполагается установить потолок цен на газ на уровне в 3000 долларов за тысячу кубометров. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что 12 стран – членов ЕС выступили за снижение предполагаемого потолка, так как он может ударить по европейским потребителям и бизнесу.