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13 декабря, 09:31

"Позиции существенно различаются": В ЕС назвали сложным вопрос согласования потолка цен на газ

Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала вопрос согласования потолка цен на газ сложным

Имеющиеся противоречия делают вопрос согласования министрами энергетики стран – членов ЕС потолка цен на газ сложным, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы посмотрим, есть ли у государств ЕС политическая воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен. Это будет сложно, поскольку позиции стран существенно различаются", сказала она по прибытии на совещание.

Подсчитаны убытки трейдеров при введении потолка цен на российский газ

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Лайф писал, что Еврокомиссия подготовила справку, согласно которой предполагается установить потолок цен на газ на уровне в 3000 долларов за тысячу кубометров. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что 12 стран – членов ЕС выступили за снижение предполагаемого потолка, так как он может ударить по европейским потребителям и бизнесу.

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ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Stefan Sauer

Матвей Шандрыголов

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