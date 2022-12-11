Bloomberg: 12 стран ЕС выступили за снижение предполагаемого потолка цен на российский газ

Группа из 12 стран Евросоюза считает необходимым снизить предполагаемый потолок биржевых цен на российский природный газ. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале утверждается, что государства, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, потребовали снизить установленный лимит, считая, что принятый порог стоимости ударит в первую очередь по европейским потребителям и бизнесу. Соответствующее требование страны направили за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, на которой будет согласован данный вопрос.

"У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать сделку по ценовому потолку, если её требования не будут выполнены", — приводит агентство слова высокопоставленного дипломата в ЕС.