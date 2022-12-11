"Ностальгия была болезненна": Успенская рассказала, почему уехала в США со $100 в кармане

Известная российская певица Любовь Успенская в беседе с Пятым каналом рассказала, почему в 1978 году эмигрировала в США и как постоянно скучала по родной земле. По её словам, пришлось буквально бежать от давления и гнёта.

"Я знала, что мне не быть певицей, потому что того не позволяла моя национальность. Нужна была какая-то свободная страна. Я уезжала, и в моём кармане было 100 долларов", — призналась Успенская.

В США она прожила 15 лет, после чего начала приезжать в Россию, а окончательно в страну артистка вернулась в 2003 году. В Штатах певица некоторое время жила в Нью-Йорке, после перебралась в Лос-Анджелес, активно пела в русских ресторанах. Однако каждый день исполнительница вспоминала о родине и просила приезжавших в США артистов привезти ей русской земли.

"Я плакала и думала: когда-нибудь я уеду, увижу Россию, землю буду целовать. Настолько эта ностальгия была для меня болезненна", — добавила Успенская.