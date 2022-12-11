Захарова заявила, что ЕС годами моделировал обострение ситуации в Косове

Европейский союз на протяжении нескольких лет моделировал нынешнее обострение конфликта в Косове. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на высказывание премьера Сербии Аны Брнабич о том, что государство находится на грани войны из-за председателя косовского кабмина и бездействия ЕС.