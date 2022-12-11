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11 декабря, 10:05

Захарова заявила, что ЕС годами моделировал обострение ситуации в Косове

Европейский союз на протяжении нескольких лет моделировал нынешнее обострение конфликта в Косове. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на высказывание премьера Сербии Аны Брнабич о том, что государство находится на грани войны из-за председателя косовского кабмина и бездействия ЕС.

"Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.

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VK / МИД России

Никита Осипов

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