Захарова заявила, что ЕС годами моделировал обострение ситуации в Косове
Европейский союз на протяжении нескольких лет моделировал нынешнее обострение конфликта в Косове. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на высказывание премьера Сербии Аны Брнабич о том, что государство находится на грани войны из-за председателя косовского кабмина и бездействия ЕС.
"Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.
VK / МИД России