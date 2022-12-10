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10 декабря, 19:20

Сербия запросит право на размещение силовиков в Косове и Метохии

Вучич: Сербия запросит право на размещение силовиков в Косове и Метохии

Власти Сербии намерены запросить в Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) право на размещение силовиков на территории этого автономного края. Это будет сделано согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. С таким заявлением в обращении к нации выступил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы сегодня согласовали текст, которым, согласно резолюции 1244 СБ ООН, направим запрос команданту KFOR, чтобы он обеспечил размещение представителей армии и полиции Республики Сербия на территории Косова и Метохии", — сказал Вучич.

По его словам, соответствующее решение правительства будет принято завтра или послезавтра.

Вучич добавил, что подача Приштиной заявки на вступление в ЕС будет прямым нарушением Вашингтонских соглашений. На такой шаг она намерена пойти 15 декабря.

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Напомним, что Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года. Теперь он пытается вступить в международные организации. Против признания Косова выступает свыше 60 стран, в том числе Россия.

Ранее Захарова заявила, что Москва никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Соответствующий комментарий она сделала, отвечая на призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть, что Косово является частью территории Сербии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Tibor Rosta

Андрей Григорьев

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