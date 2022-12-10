В вестибюле станции метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге между двумя пенсионерами произошла драка. Причём одного пожилого мужчину в нетрезвом виде после потасовки доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Источник Лайфа рассказал, что пострадавший 1965 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, субдуральную гематому лобной области и лобной доли. Всё это сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием, линейным переломом затылочной кости с переходом в основание черепа и поперечным переломом правой височной кости.

Пожилой петербуржец получил черепно-мозговую травму в результате драки в метро. Видео © LIFE

Инцидент произошёл 8 декабря около 19:00. На записи с камер видеонаблюдения запечатлено, что при выходе из вагона 60-летний мужчина ударил другого кулаком в лицо, после чего тот упал. Вокруг собираются неравнодушные люди, которые пытаются помочь пенсионеру, однако в этот момент пассажир, отправивший оппонента в нокаут, оставляет его лежать и уходит.

Сотрудники ситуационного центра метрополитена заметили пожилого мужчину и передали пенсионера бригаде скорой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.