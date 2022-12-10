ЕС всё-таки согласовал выделение Киеву 18 млрд евро
Совет ЕС утвердил предоставление Киеву помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году
Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит для Киева будет иметь десятилетний льготный период. Ожидается, что Европарламент утвердит данное решение уже на следующей неделе.
"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере €18 миллиардов", — указано в сообщении на сайте совета.
По словам министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станъюры, европейские страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется".
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на 18 млрд евро в виде "очень льготных долгосрочных кредитов". При этом Венгрия была против совместных льготных кредитов стран ЕС Киеву. После этого страны союза стали искать другие варианты, которые могли быть согласованы 26 государствами, то есть всеми членами сообщества.
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