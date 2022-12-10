ЕС всё-таки согласовал выделение Киеву 18 млрд евро

Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит для Киева будет иметь десятилетний льготный период. Ожидается, что Европарламент утвердит данное решение уже на следующей неделе.

"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере €18 миллиардов", — указано в сообщении на сайте совета.

По словам министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станъюры, европейские страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется".