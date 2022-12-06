Венгрия заблокировала передачу Зеленскому 18 млрд евро от ЕС

Венгрия заблокировала решение Евросоюза по передаче Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Минфина страны Михай Варга на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", — выступил Варга.

Таким образом, заявление венгерских властей заблокировало решение к финансовому законопроекту, который должен был быть принят единогласно. По словам председателя заседания, министра финансов Чехии Збынека Станюры, теперь Комитет по вопросам экономики должен будет принять "альтернативное решение, которое поддержат все государства".