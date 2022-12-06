Врач объяснила, что отличает свиной грипп от обыкновенного сезонного

Коронавирус, разгуливающий по территории России последние несколько лет, внёс свои коррективы в бдительность граждан, которые стали забывать о гриппе. По словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, в последнее время число заболевших этой болезнью резко подскочило.

"Статистика настораживает: в одной только Москве в конце ноября число детей, попавших в больницу с гриппом и ОРВИ, оказалось в два раза больше, чем это было в доковидные годы. И если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьёзно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа очевидно доминирует", — заявила она "Вестям Подмосковья".

Среди главных симптомов Малиновская выделила высокую температуру, ломоту в теле, головные, мышечные боли, сильную слабость, насморк, кашель и конъюнктивит. Что характерно, в текущем сезоне резко подскочило число заболевших штаммом А(H1N1)-2009 (свиной грипп), вызывающим также рвоту и диарею. По словам медика, самый надёжный способ защититься — вакцинация, а также избегание мест скопления людей и гигиена.