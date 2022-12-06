Удары ВС РФ остановили выпуск оружия на Украине

После массированных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые ВС РФ наносили 5 декабря, Незалежная была вынуждена прекратить выпуск и ремонт оружия на них. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства", — сказал он и добавил, что переброска резервов в районы боевых действий теперь также затруднена.