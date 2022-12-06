Удары ВС РФ остановили выпуск оружия на Украине
МО РФ: Выпуск и ремонт вооружения на украинских предприятиях ОПК прекращён после удара ВС РФ
После массированных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые ВС РФ наносили 5 декабря, Незалежная была вынуждена прекратить выпуск и ремонт оружия на них. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства", — сказал он и добавил, что переброска резервов в районы боевых действий теперь также затруднена.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
ТАСС / Станислав Красильников