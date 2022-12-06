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6 декабря, 11:54

Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря

Генерал-лейтенант Конашенков: Ракетных ударов по Киеву 5 декабря не наносилось

Российские военные в рамках массированного удара 5 декабря не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он напомнил, что удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектам энергетики Украины. В окрестностях украинской столицы указанных целей не было.

"Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — проинформировал представитель военного ведомства на брифинге во вторник.

Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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LIFE / Алексей Голенищев

Алексей Берковиц

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