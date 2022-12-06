Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря

Российские военные в рамках массированного удара 5 декабря не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он напомнил, что удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектам энергетики Украины. В окрестностях украинской столицы указанных целей не было.