Минобороны открестилось от ракетных ударов по Киеву 5 декабря
Генерал-лейтенант Конашенков: Ракетных ударов по Киеву 5 декабря не наносилось
Российские военные в рамках массированного удара 5 декабря не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Он напомнил, что удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектам энергетики Украины. В окрестностях украинской столицы указанных целей не было.
"Ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — проинформировал представитель военного ведомства на брифинге во вторник.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
LIFE / Алексей Голенищев