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Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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Что известно об ударах по Украине 5 декабря

Какие объекты системы военного управления, военного комплекса, энергетики, узлов связи ВСУ попали в прицел ракетных ударов по Украине.

6 декабря, 11:38
<p>Обложка © ТАСС / Минобороны России</p>

Обложка © ТАСС / Минобороны России

5 декабря Российская армия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. К списку регионов с проблемами подачи электричества и водоснабжения добавились новые области. Россия нанесла ракетные удары по системе военного управления и связанным с ней объектам военного комплекса, энергетики, узлов связи и воинских частей Украины.

— Цель достигнута, все 17 объектов поражены, в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резерва военных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районе боевых действий, — сообщили в Минобороны РФ.

Волна аварийных отключений прокатилась по всей стране. Украинские СМИ пока не дают оценку масштабам ударов, но логично, что после вчерашних ударов потребуется несколько дней для возвращения к веерным отключениям. Эксперты считают, что пока работают распределительные подстанции, связанные с АЭС, Украина сохранит некоторое пространство для манёвра, которое с 10 октября постоянно сокращается.

5 декабря — какие украинские энергообъекты подверглись ударам

Карта ударов по Украине. Инфографика © LIFE

Карта ударов по Украине. Инфографика © LIFE

Киев, Одесса, Николаев. Известно, что серия прилётов накрыла столицу Украины Киев. В соцсетях жители города выкладывали кадры с подстанцией "Северная 330" и сообщали о работе средств ПВО. В Одессе не функционировали насосные станции и резервные линии. Сообщают о повреждении подстанции "Новоодесская", а также "Арциз" и "Усатово". Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в центре Николаева и его пригороде.

Днепропетровск, Краматорск, Запорожье. Днепропетровск зафиксировал прилёты в окрестностях города, обесточены насосные станции водоканала. Ударом задета автотрансформаторная подстанция "Днепровская". Обесточен Краматорск, исчезло электричество в Славянске, Константиновке, Дружковке и Доброполье. В Запорожье несколько взрывов в городе и области. Подстанция "Днепр – Донбасс" получила повреждения, отключено водоснабжение в нескольких районах.

Черкассы, Полтава, Сумы, Кривой Рог. После прилёта в Черкассах и Умани произошло аварийное отключение света. В Полтавской области взрывы в окрестностях Кременчуга. Серия взрывов повредила подстанции в Сумах, в регионе пытаются восстановить энергоснабжение. В Кривом Роге пропало электричество.

Последствия ударов по энергетической инфраструктуре Одессы, 5 декабря 2022 года. Фото © Omr.gov.ua

Последствия ударов по энергетической инфраструктуре Одессы, 5 декабря 2022 года. Фото © Omr.gov.ua

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Также нанесены удары по объектам в Харьковской, Кировоградской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях, наблюдаются длительные отключения электричества.

Западные СМИ про удары по Украине

Глава Украины Зеленский предсказуемо сообщил, что ВСУ перехватили 60 из 70 выпущенных Россией ракет. CNN цитирует главу ДТЭК — крупного энергодистрибьютора — Дмитрия Сахарука, который пишет в тг-канале: "Самая сложная ситуация в Киевской области, Одессе и северных регионах страны. Это связано как с ущербом, так и с количеством потребителей".

В Le Monde помимо сухой сводки и цитат Зеленского новостная рубрика с тегом "Война на Украине" пишет про нападение дронов ВСУ на российские авиабазы: "Однако г-н Зеленский не упомянул об атаках, направленных против двух авиабаз в России в течение дня, происхождение которых до сих пор неизвестно".

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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