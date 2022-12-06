Чем закончится эпичная битва Илона Маска против Джо Байдена Увенчается ли успехом IT-атака республиканцев, которые заходят на президентскую гонку с козыря в лице Илона Маска, и почему бизнесмен становится главной ударной силой консерваторов. 5 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / DPA / Christophe Gateau, © Shutterstock

Скандал вокруг разоблачений цензуры в "Твиттере" в США окрестили Твиттергейтом. Не получив реакции на вскрытые данные от крупных американских медиа, Маск разместил в "Твиттере" на своей странице ссылку на новую публикацию об истории с ноутбуком сына главы государства Хантера Байдена и прокомментировал её словом "приступим". Дело в том, что власти США давили на "Твиттер", чтобы удалять неудобную информацию. Это следует из слитой в Сеть внутренней переписки прошлого руководства компании.

Публикации о сыне Джо Байдена

Внутренние документы компании опубликовал журналист Мэтт Тайбби, их ему, скорее всего, предоставил Илон Маск. Ранее бизнесмен обещал обнародовать данные о том, как "Твиттер" нарушал свободу слова. Ссылку на разоблачающие твиты из аккаунта Мэтта Тайбби Маск и запостил: "Приступим".

Согласно документам, в сентябре 2020 года один из руководителей соцсети отправил другому запрос на удаление перечня твитов о команде Байдена. Соответствующий список есть в первом скрине. В ответном письме сотрудник соцсети сообщал: "Обработано".

Мэтт Тайбби поясняет, что пользователи соцсети могли быть удалены по политическому приказу. Перед выборами 2020 года "Твиттер" пытался скрыть историю с ноутбуком Хантера Байдена, в котором нашли много компромата, связанного с наркотиками, а также с бизнесом на Украине. Под постами с неудобным контентом ставили пометки "небезопасно", удаляли сами твиты или банили пользователей.

Фото © T.me / Fantastic Plastic Machine

— Журналисту, которому сейчас Илон Маск сливает компромат на Хантера Байдена, предисловие к книге писал Лимонов. Просто оцените красоту момента и в какое невероятное время мы живём, — прокомментировал ситуацию писатель и журналист Дмитрий Петровский.

Кто угрожает Илону Маску?

Чуть позднее Маск намекнул, что его могут убить за "досье Хантера Байдена", написав: "У меня нет никаких суицидальных мыслей. Если я совершу самоубийство, не верьте этому". Он заявил, что продолжит разоблачать политиков США, показывая их манипуляции с социальными сетями.

— Мы просто собираемся опубликовать всю информацию, пытаясь получить "чистую доску", мы будем многократно лучше, и это заставит другие медиакомпании также быть более правдивыми, иначе они потеряют своих читателей, — сказал Маск.

— Не сомневаюсь, что Маску угрожают многие. Начиная с активистов его собственной с недавних пор компании "Твиттер", где он уводил половину персонала. Против него ополчились и многие политики, потому что он сорит их секретами. Последней каплей, очевидно, стала передача Маском документов о Хантере Байдене известному журналисту. Предприниматель уже не раз говорил о намерении восстановить свободу слова в Америке и начал реализовывать свою идею весьма нетривиальным способом: раскрывая давление и опубличивая махинации демократов, — заявил Лайфу депутат Госдумы Анатолий Вассерман. — На Маска сейчас наточено очень много зубов, но не думаю, что смогут дать какой-то официальный ход этому преследованию, поскольку даже если кто-то всерьёз захочет это сделать, то разоблачит самого себя как преступник.

Активисты Демпартии напрямую требовали запрета достоверных данных, способных повредить Байдену в предвыборной кампании, что является преступлением по американской Конституции.

— Нынешний расклад в США таков, что республиканский кандидат победит на президентских выборах, даже если им станет соломенное чучело с ближайшего огорода. Очень много накосячили демократы и в политике, и в экономике. Американцы про победу демократов в таких случаях говорят: столько же шансов — сколько шансов есть у снежка не растаять в пекле. Поэтому даже значительная часть спонсоров Демпартии постарается вложить деньги в кандидата от республиканцев. Чтобы после победы иметь возможность заявить "и мы пахали", — резюмирует Анатолий Вассерман.

Канье Уэст на разогреве

Илона Маска спросили, как в свободном мире решать, что является правдой. Миллиардер заявил, что каждый человек решает сам и это принципиальный момент. Вообще, "Твиттер" для американцев во многом источник новостей и трендов. Поэтому на разогреве у Маска достаточно известные и одиозные персоны. Чего стоит последняя шутка рэпера Канье Уэста, который заявил, что Илон Маск — китаец и "генетический гибрид".

— Я единственный, кто думает, что Илон Маск может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фотографии? Если спарится китайский гений и южноафриканская супермодель, то получится Илон, — написал музыкант. Илон Маск ответил, что воспринимает это как комплимент.

Представление в "Твиттере" Илон Маск начал давно. Можно вспомнить его неоднозначные странные выступления, попытку игры на курсах криптовалют. Покупка "Твиттера" обошлась предпринимателю в 44 млрд долларов, недавно он заявил, что соцсеть убыточна. Получается, что покупка платформы — это таран против демократов. Причём тема о Хантере Байдене, похоже, предлагается публике на закуску, что оставит Маск на десерт, сложно даже представить.

Авторы Елена Стафеева