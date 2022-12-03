Почему Байден заговорил о переговорах с Путиным сейчас Что подталкивает главу США поменять свою позицию, почему от украинского конфликта страдают не только европейцы, осаждающие Белый дом, но и сами американцы? 23227 23227 Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

Первые дни декабря и замерзание почвы на Украине, создающее возможность более свободного продвижения военной техники, заставили Запад реагировать на ситуацию. После визита главы Франции в Вашингтон в ходе брифинга двух президентов Джо Байден заявил, коснувшись темы Украины, что при ряде условий он готов обсуждать с Владимиром Путиным мирные переговоры. До этого лидер США отрицал такую возможность в ближайшее время. Глава Соединённых Штатов также обвинил президента России в просчёте при подготовке СВО и царских амбициях.

— Я готов, если он готов говорить, ведь надо выяснить, что он хочет делать. Но я сделаю это только после консультаций с союзниками по НАТО, — отметил американский президент, добавив, что самостоятельно делать этого не будет. В Кремле условия, названные Джо Байденом, сочли невыполнимыми.

Сразу после этого состоялся телефонный разговор главы ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, в котором немецкий канцлер настаивал на необходимости переговоров. Чуть позднее фактически о том же упомянул и глава МИД Турции Мавлет Чавушоглу в Риме на конференции "Средиземноморские диалоги".

— Необходимо убедить некоторых наших союзников, которые выступают за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров с Россией, — сказал глава Чавушоглу.

Заявление Байдена появилось просто потому, что ему задали вопрос журналисты, готов ли он идти на мирные переговоры, на что он ответил так, как отвечают американские политики, когда хотят уйти от темы, считает политолог-американист Малек Дудаков.

На что надеются США

— Он сразу же выставил условия, которые не дадут эти мирные переговоры провести, — вывод российских войск на границы до 24 февраля 2022 года. Конечно, некоторые европейские союзники в лице Франции и Германии были бы не против того, чтобы сесть за стол переговоров с Россией. Но в Белом Доме полагают, что если здесь и сейчас начать о чём-то переговариваться с Москвой, то это будет означать потерю лица для Вашингтона и репутационные риски для администрации Байдена. Поэтому они не готовы на это идти. Многие в Совете по нацбезопасности Белого Дома считают, что время работает на них и ситуация на фронте благоволит Украине, поэтому стоит дождаться более выгодной для себя ситуации и положения дел. И только тогда договариваться с Россией. Поэтому здесь и сейчас они на это не пойдут, — уверен Дудаков.

Никто на Западе не ждёт победы Украины, они надеются, что ещё какое-то время Киев сможет сдерживать наступление России и, соответственно, ослаблять её, объясняет эксперт. Их позиция изменится только тогда, когда Украина будет сломлена. По словам Дудакова, европейские союзники не имеют такого аппаратного веса, чтобы заставить США поменять свою политику.

— Я считаю, что Америка стремится нанести максимальный ущерб России, но понимает, что после изменившейся ситуации — мобилизации в РФ и резкого увеличения военного производства — всё закончится гораздо раньше, чем хотели бы США, причём победой России. Поэтому сейчас идут попытки шаблонно навязать России длительные переговоры, чтобы дать террористическому режиму в Киеве время на отдых и восстановление. Думаю, что эти шаги не будут иметь результатов. Времени оправиться террористам никто не даст, и угроза на территории Украины будет ликвидирована, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его мнению, для США главное — не срок военного конфликта, а нанесение большого вреда экономике России, уничтожение населения и возможности Москвы влиять на ситуацию в мире. Но этому замыслу не суждено сбыться, полагает Мендкович.

— Есть возможность добиться успехов по мере исчерпания мобилизационного резерва Украины и перехода населения Незалежной на сторону России, освобождающей жителей от фактической натовской оккупации. На фоне ликвидации опытных кадров — более половины тех, кто имел к началу конфликта военный опыт и подготовку, — будет снижаться их боевой потенциал. В какой-то момент будет пройдена точка невозврата, когда украинская армия просто начнёт распадаться, потому что утратит и боевые перспективы, и желание дальше бороться против неизбежного. Сейчас необходимо дойти до этого перелома. В своё время граждане не приняли мер, чтобы остановить эту войну ещё в 2014 году, — напоминает Мендкович.

Рост безработицы и сокращения в Америке

Фото ©ТАСС / AP / Damian Dovarganes

Правда, и у самих США хватает собственных проблем в экономике, ограбление Европы не проходит гладко. Визит Макрона был связан именно с требованиями европейцев отказаться от американской политики "Покупай американское". И некоторых уступок глава Франции добился. По всей Америке идут сокращения рабочих мест, увольнения сотрудников, начиная с CNN, заканчивая крупнейшими производствами и банками. О среднем и мелком бизнесе можно не упоминать.

Об этом пишет и американский журналист и обозреватель The Washington Post Роберт Райт. По его словам, война обходится Америке в кучу денег. И "эти расходы являются инфляционными в то время, когда инфляция является большой глобальной проблемой. Война также подпитывает инфляцию другими способами, в частности, ограничивая поставки энергии европейским союзникам. И, поскольку эти союзники покупают американский природный газ в качестве заменителя, некоторые европейские официальные лица обвиняют Соединённые Штаты в спекуляции, что свидетельствует о напряжённости внутри Запада, которая может возрасти с наступлением зимы".

"Ошеломительные увольнения в технологической отрасли продолжают ускоряться", — пишут экономисты США. CNBC сообщает, что более 50 000 технических работников потеряли работу только за ноябрь, в то время как аналогичная цифра в этой сфере в октябре не превышала 13 000 человек. Поэтому населению США тоже нужна остановка конфликта, в который Вашингтон втянул весь мир и который выгоден только элитам Америки.

Авторы Елена Стафеева