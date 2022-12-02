Триггер главкома: Почему Зеленского готовятся заменить Залужным Какие сценарии обсуждаются в западных СМИ о замене руководства Украины и чему придаётся больший акцент. 2 декабря, 01:40 Обложка © ТАСС/АР

Замена Зеленского

Главный европейский наёмник и по совместительству актёр, удачно разыгрывающий роль Гамлета-людоеда в стиле постмодерна, Владимир Зеленский прекрасно справляется со своими антироссийскими задачами на посту главы Украины. Однако на Западе ему готовят замену — в течение последних месяцев с небольшими перерывами медиа Европы и Америки накачивают фигуру главкома ВСУ Валерия Залужного необходимым пиаром победителя и запасного игрока в киевском кейсе.

Эксперты отмечают, что в информационном западном пространстве глава ВСУ Залужный получил практически тот же вес, что и Зеленский. Его фотографии и информация о нём становятся буднями для рядового европейца. Главком делает смелые заявления и даже намекает на косвенные угрозы Зеленскому. Так, например, он поступил, когда говорил о возможности переговоров с Россией.

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— Украинские военные не примут никаких переговоров, договорённостей и компромиссных решений. Условие для переговоров одно: Россия должна оставить все занятые территории, — написал Валерий Залужный в своём ТГ-канале.

Ряд американских СМИ уже открыто называет главкома чуть ли не военным гением. The Financial Times, перечисляя "достижения" командующего, именует его "железным генералом", сравнивая с библейским Давидом. Журналист, говоря об ударах по Российской армии, определяет их как "хирургически точные" и "болезненные". Так, ведение боевых действий на Херсонском направлении, по мнению издания, истощает Российскую армию, без учёта, конечно, реальных потерь ВСУ. О них журналист не пишет.

О популярности Залужного в ущерб Зеленскому не пишут разве что ленивые западные СМИ. До этого FT выходила с заметкой, что главнокомандующего ВСУ попросили снизить уровень публичности. Якобы с таким пожеланием к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский. По данным медиа, он серьёзно озабочен конкуренцией военного. Ранее украинские издания выдвигали версию о том, что президент Украины намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего и назначить на его место нынешнего командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Страсти по Кличко

Среди мэров украинских городов, которые заявили о проблемах длительных блэкаутов, особенное внимание досталось градоначальнику Киева Виталию Кличко, который не исключил, что придётся эвакуировать часть населения столицы, если дело пойдёт "по самому плохому сценарию".

Стоит учесть, что недоработки центральной власти в подготовке городов к длительным отключениям электроэнергии выявили проблемы — 20% пунктов "незламності" из полутысячи оказались закрытыми. Начались сбои в работе АЗС, магазинов. В дни обстрелов на заправках выстраивались огромные очереди. Спрос на топливо в стране вырос на 35%, появилась необходимость в ускорении логистики, но бензовозов не хватает, и говорят, что справиться без моря и железной дороги не получится.

В ответ на критику Зеленского о том, что мэр Киева саботирует инициативу по созданию в столице пунктов обогрева, Кличко развернул "пункт незламности" на территории столичного СИЗО. Немецкие СМИ поспешили сообщить о конфликте внутри руководства Украины — Зеленский сделал публичное замечание Кличко, сказав, что в условиях ракетных ударов по энергетической инфраструктуре он ожидал, будто мэрия будет работать лучше.

— Зеленский и его администрация не в первый раз применяют тяжёлую артиллерию против Кличко. После того как президент Украины вступил в должность в 2019 году, тогдашний глава администрации президента Андрей Богдан призвал к отставке столичного мэра, занимающего этот пост с 2014 года, — напоминает немецкое издание Rheinische Post.

Далее авторы заметки ссылаются на экспертов и заявляют, что "сейчас Зеленский, похоже, хочет предпринять вторую попытку устранить Кличко как потенциального оппонента на предстоящих в 2024 году президентских выборах".

Двойственный настрой США

Глава США Джо Байден уже давал по рукам неуёмному украинскому комику, ответив на заявление Зеленского, который настаивал, что ракета ВСУ, упавшая в Польше, — российская, фразой: "Это не доказательство". Тем самым запустив волну хейта от главных англосаксонских медиа до банальных пользователей соцсетей. Сегодня с критикой нового требования Киева выступил консервативный American Thinker.

— Зеленский осмелел и потребовал от "американского папика" 55 миллиардов долларов — вдобавок к тем 90 миллиардам, которые щедрый Байден уже выделил Украине, — пишет автор American Thinker. Глава Украины мотивирует огромные финансовые вливания от Штатов тем, что большая помощь поможет Киеву закончить конфликт быстрее.

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— Больше денег, дольше война, — отвечает издание, напоминая про то, что произошло во Вьетнаме и Афганистане, и спрашивая про собственный вклад президента. — По данным Forbes, состояние самого Зеленского превышает 20 миллионов долларов. Каков его вклад в военное время?

Далее American Thinker задаётся вопросом, что есть у Зеленского на Байдена и его коррупционные семейные делишки, раз украинский лидер предъявляет США "гоните бабки".

Именно в этой ситуации, когда американское общество начинают раскачивать консерваторы, которые увеличивают свои позиции в Конгрессе и готовятся к ревизии финансирования Украины в преддверии будущих президентских выборов, спецслужбы США могут "почистить" медиашлейф украинского кейса, устроив в 2023 году госпереворот и убрав ненужного свидетеля. Благо фигура на замену уже найдена и распиарена.

Вероятно, готовится и случай для отставки: ряд западных СМИ продолжает "греть" тему захвата украинскими войсками Крыма. Сегодня в Politico вышла очередная заметка под заголовком "Таргетинг по Крыму", где журналисты пишут о том, как и когда ВСУ возьмут российский полуостров. До этого эксперты предполагали, что заменить Зеленского могут и в случае военного разгрома и крупных потерь украинской армии. То есть подготовка к такому событию ведётся официально и постоянно даже на уровне западных СМИ.

Авторы Елена Стафеева