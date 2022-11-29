Почему страны ЕС только сейчас поняли, что США грабят их По прогнозам экспертов, страны ЕС начнут возвращать себе экономическую субъектность не ранее весны, а может быть, и зимы 2023 года. При этом процессу будет содействовать рост инфляции. 29 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / dpa / Sebastian Willnow

Париж внезапно прозрел к концу десятого месяца СВО: Америка банально гробит и грабит его бизнес. "Смертельным ударом" Соединённых Штатов назвал министр финансов Пятой республики Брюно Лё Мэр антиинфляционный закон США. Он заявил о необходимости договориться о некоторых исключениях из пошлин и ограничений, которые налагает законодательная новелла Вашингтона, чтобы спасти французскую экономику.

Несколькими днями раньше свою позицию обозначила Германия. Американские санкции ударили не по тем странам. Германия потеряла миллиарды, сообщил колумнист немецкого подразделения Focus.

— Сегодня свободная торговля уходит в прошлое, а торговые отношения политизируются, — пишет Focus. — США вводят против недружественных стран санкции, стараясь им помешать. Однако из-за экстерриториального характера ограничений страдают и союзники Вашингтона.

Такие мысли появились не только у аналитиков, обычные граждане ЕС выходят на митинги, где главный лозунг Ami go home, что означает "Американцы, убирайтесь домой". На митинге в Лейпциге прошла акция протеста против политики Германии на Украине и против действий США в Европе.

Выгода США

США уже сняли колоссальную маржу, нарастив экспорт своих энергоносителей в Европу. Дополнительный экспорт нефти и нефтепродуктов из Штатов в Европу с марта 2022 года составил порядка 2,5 млн барр./сутки, фактически заменив поставки из России. Лишившись дешёвых энергоресурсов, особенно на фоне подрыва "Северных потоков" и угнетённого молчания Берлина и Брюсселя, европейский бизнес начал бегство в другие страны. США и Китай стали основными бенефициарами релокации промышленников из ЕС. Например, Zeiss Group, BMW, BASF и Wolkswagen выбрали Поднебесную. После начала боевых действий на Украине Европа потеряла внешнеполитическую самостоятельность, отмечают эксперты, и в роли скота для забоя согласилась на решения Вашингтона. При этом, уничтожая экономически Европу, США оставляют после себя хаос, который не скоро будет переварен старым континентом.

— Многие в ЕС давно понимали, к чему ведёт подобная политика, но руководство ЕС придерживалось рекомендаций из Вашингтона. Сейчас в связи с огромным количеством демонстраций и требований со стороны бизнеса продолжать такую политику гибельно для самих чиновников ЕС. Они могут ещё собрать очки, использовав антиамериканскую риторику, — считает политолог Александр Роджерс. — Массовые выступления против США уже проходят не только в Болгарии, Венгрии, но и в Германии, которая является центром ЕС, поэтому политики Европы вынуждены реагировать. У них сейчас набирается большая народная поддержка, чтобы попытаться выйти за пределы "американского зонтика", который заставляет их проводить самоубийственные экономические меры.

Фото © ТАСС / imago images / Christian Ditsch

По мнению Роджерса, на обычного европейца давят инфляция, цены на энергию. Субсидии на такие заоблачные цены увеличат рост инфляции, напечатанные евро не спасут ситуацию. Они лишь ускорят процесс обесценивания европейской валюты.

— Всё больше европейских компаний заявляют, что вынуждены переезжать в страны с дешёвой энергией, где больше возможностей для химической и металлургической промышленности. Думаю, что релокация бизнеса из ЕС будет продолжаться. В Европе назревает понимание того, что наступают более сложные времена. Постепенно, по мере того как бизнес будет сокращать производства, возникнет пересмотр отношения к ситуации. Это произойдёт не так скоро, но внешняя политика может измениться по прошествии зимы, когда начнёт колебаться общественное мнение, если не раньше, — уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

В России, Китае, США нет такого экономического спада, как в Европе. Вроде бы европейцы ни при чём в конфликте на Украине, а страдают больше всего от него обычные граждане ЕС и его бизнес-структуры. Рано или поздно это развернёт Европу в сторону России, полагает Митрахович.

Авторы Елена Стафеева